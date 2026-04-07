В Калининграде готовятся к установке ловчих поясов на каштаны

В последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют. В 2023 году власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. За полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. В 2024 году власти от лечения отказались, пояснив это сначала снижением численности вредителя, а затем признав, что отказ связан с нехваткой финансирования. В октябре 2025 года о планах возобновить борьбу с охридским минёром журналистам сообщила глава администрации города Елена Дятлова, по словам которой насекомые вновь размножились до угрожающих масштабов. «Да, мы сделали перерыв, но понимаем, что должна быть ежегодная работа. Собственно, она будет возобновлена», — пояснила сити-менеджер.