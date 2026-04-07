Сельская команда из Хабаровского края стала призером турнира «Кожаный мяч»

Сельская команда из Хабаровского края стала призером турнира «Кожаный мяч».

Источник: Комсомольская правда

Юные футболисты из Хабаровского района успешно выступили на Всероссийском финале Школьной футбольной лиги. Команда школы села Дружба завоевала серебряные медали по итогам игр в Нижегородской области, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Турнир объединил спортсменов 2010—2011 годов рождения из 16 субъектов РФ. Путь к финалу для представителей Хабаровского края выдался напряженным: после выхода из группы они успешно преодолели стадию четвертьфинала в серии пенальти против команды Татарстана и уверенно выиграли полуфинальную встречу. В борьбе за первое место футболисты уступили соперникам из Владимирской области. Отдельным достижением стал успех Дмитрия Горохова, который получил статус лучшего игрока турнира в своем возрасте.

Тренер команды Александр Байраковский подчеркнул высокий уровень организации соревнований и важность подобного опыта для детей из сельской местности. Стоит отметить, что футбол в регионе демонстрирует стабильные результаты: ранее победу на всероссийском этапе Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» одержала женская команда «Заря» из хабаровской школы № 27.

