Сельская команда из Хабаровского края стала призером турнира «Кожаный мяч».

Юные футболисты из Хабаровского района успешно выступили на Всероссийском финале Школьной футбольной лиги. Команда школы села Дружба завоевала серебряные медали по итогам игр в Нижегородской области, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Турнир объединил спортсменов 2010—2011 годов рождения из 16 субъектов РФ. Путь к финалу для представителей Хабаровского края выдался напряженным: после выхода из группы они успешно преодолели стадию четвертьфинала в серии пенальти против команды Татарстана и уверенно выиграли полуфинальную встречу. В борьбе за первое место футболисты уступили соперникам из Владимирской области. Отдельным достижением стал успех Дмитрия Горохова, который получил статус лучшего игрока турнира в своем возрасте.
Тренер команды Александр Байраковский подчеркнул высокий уровень организации соревнований и важность подобного опыта для детей из сельской местности. Стоит отметить, что футбол в регионе демонстрирует стабильные результаты: ранее победу на всероссийском этапе Школьной футбольной лиги «Кожаный мяч» одержала женская команда «Заря» из хабаровской школы № 27.
