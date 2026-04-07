Красноярские спортсмены взяли золото и медали первенства России по северному многоборью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Южно-Сахалинске с 29 марта по 5 апреля прошло первенство России по северному многоборью среди спортсменов 16−17 лет. В соревнованиях приняли участие более 120 человек из регионов Дальнего Востока и Сибири.
Сборная Красноярского края завоевала ряд медалей в отдельных дисциплинах. Золото в прыжках через нарты выиграл Тимофей Михеев, показав результат 430 прыжков. Также он стал бронзовым призером в тройном прыжке с отталкиванием двумя ногами.
В дисциплине «метание тынзяна на хорей» среди девушек серебряную медаль завоевала Эвелина Кунц с результатом 18 точных бросков, бронзу — Татьяна Черняева (14 попаданий).
Всего на турнире разыграли 10 комплектов наград в пяти дисциплинах: тройном прыжке, беге с палкой, метании топора на дальность, метании тынзяна на хорей и прыжках через нарты.
В командном зачете победу одержала сборная Республики Саха (Якутия), второе место заняла команда Ханты-Мансийского автономного округа, третье — Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили в агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.