Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рекордные 3000 кв.м. асфальта восстановили за месяц волгоградские коммунальщики

В Волгограде рекордное количество асфальта — около 3000 квадратных метров — за первый месяц весны восстановила ресурсоснабжающая организация. Работы велись на 100 объектах во всех районах Волгограда.

Как уточнили в «Концессиях», работы по восстановлению нарушенного в ходе работ асфальтового покрытия и благоустройству территорий активизировались с наступлением тепла.

— После завершения плановых и аварийных ремонтов на сетях водо- и теплоснабжения компании в обязательном порядке восстанавливают участки, которые были разрыты для доступа к коммуникациям, — пояснили специалисты.

Для сравнения, в феврале на таких объектах было восстановлено 600 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

Фото «Концессий водоснабжения».