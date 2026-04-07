Рекордные 3000 кв.м. асфальта восстановили за месяц волгоградские коммунальщики

В Волгограде рекордное количество асфальта — около 3000 квадратных метров — за первый месяц весны восстановила ресурсоснабжающая организация. Работы велись на 100 объектах во всех районах Волгограда.
Как уточнили в «Концессиях», работы по восстановлению нарушенного в ходе работ асфальтового покрытия и благоустройству территорий активизировались с наступлением тепла.
— После завершения плановых и аварийных ремонтов на сетях водо- и теплоснабжения компании в обязательном порядке восстанавливают участки, которые были разрыты для доступа к коммуникациям, — пояснили специалисты.
Для сравнения, в феврале на таких объектах было восстановлено 600 квадратных метров асфальтобетонного покрытия.
