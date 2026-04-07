В Омской области полиция выявила 65 нарушений миграционных законов

Сотрудники омской полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России, об этом сообщили в УМВД России по Омской области. Проверено 308 объектов проживания, осуществления трудовой деятельности и массовой концентрации мигрантов, а также более тысячи транспортных средств.
Полицейские выявили 65 административных правонарушений в сфере миграции. Среди них — незаконное привлечение к трудовой деятельности, нарушение правил въезда и пребывания, нарушение иммиграционных правил и предоставление ложных сведений при миграционном учете. В отношении двух юридических лиц и одного индивидуального предпринимателя составлено 13 административных протоколов, еще 12 — в отношении должностных лиц этих организаций.
В теплицах Калачинского района выявлены 15 жителей Средней Азии, работавших без разрешительных документов. Все они привлечены к ответственности с назначением штрафа. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,4 миллиона рублей. Принято одно решение об административном выдворении за пределы РФ и два — о депортации.
Ранее мы рассказывали, как омские полицейские в ходе аналогичного рейда проверили 848 иностранцев и выявили 233 нарушения миграционного законодательства — тогда выдворению и депортации подверглись 17 человек.