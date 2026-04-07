Студентам с детьми хотят дать важную льготу

Сейчас правила проведения промежуточной аттестации и ликвидации задолженностей определяются самими учебными заведениями. Часто преподаватели и университеты идут навстречу студентам-родителям, предоставляя возможность перенести экзамены. Однако такие решения принимаются индивидуально и не имеют системного характера.
Студенты сталкиваются с различными подходами в зависимости от внутренних правил вуза и личной позиции администрации или преподавателя. Депутаты хотят установить такую возможность на законодательном уровне.
Также планируется создать перечень уважительных причин для обязательного переноса аттестации, который не может быть отклонен учебным заведением. Важно, чтобы такой перенос не стал причиной академической задолженности или дисциплинарных взысканий.
Ранее уже было предложено в обязательном порядке предоставлять студентам с детьми отдельную жилплощадь в общежитии.