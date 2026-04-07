Дети тигрицы Желтобокой из Хабаровского края не спешат расставаться с мамой

Тигрица Желтобокая, которая обитает на Дурмине в Хабаровском крае, наконец-то вновь попала на камеры фотоловушек. Об этом сообщили в АНО «Центр “Амурский тигр”».
С 31 декабря прошлого года самку и её уже взрослых тигрят не фиксировали на Дурмине. Следы семейства замечали только в бассейне соседней реки. Специалисты предположили, что Желтобокая уводила детей показывать «новую квартиру», куда им пора было переезжать и начинать самостоятельную жизнь.
5 марта тигрица неожиданно вернулась на свою территорию одна. Там её уже поджидал самец по кличке Джек. Однако, как оказалось, тигрята послушались мать далеко не сразу.
Судя по всему, взрослые дети пока не спешат уходить от заботливой матери и продолжают держаться неподалёку. Желтобокая же вернулась к привычной жизни на Дурмине.