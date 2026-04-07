В Красноярском крае прокуратура остановила сброс нечистот в реку

7 апреля стало известно, что прокуратура Красноярского края нашла грубые нарушения в работе компании «Городские коммунальные сети» в Рыбинском муниципальном округе. Эта организация собирала и очищала сточные воды, но на деле очистка не была закончена.
У компании не хватало оборудования, чтобы нормально перерабатывать нечистоты. В итоге отходы стекали прямо на землю, а оттуда попадали в реку Баргу. Проверка показала, что воду в реке отравили так сильно, что концентрация загрязняющих веществ превысила допустимую норму почти в сто раз.
При этом в организации никто не следил за выполнением экологических требований. Саму компанию даже не поставили на учет как организацию, которая вредит природе. А правила пользования рекой просто игнорировали.
Прокуратура потребовала от «Городских коммунальных сетей» навести порядок. Виновных сотрудников наказали по службе. А руководителя оштрафовали сразу по пяти статьям: за отходы, за сокрытие информации о загрязнении, за нарушение правил охраны реки и сброса сточных вод и другие нарушения.
Сейчас все их устранили. Директору организации осталось заплатить штрафы на общую сумму 85 тысяч рублей.