За прошедшие сутки в Красноярском крае закрылись три ледовые переправы и два автозимника

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Об этом сообщает краевое агентство ГО И ЧС. Ледовые дороги закрылись в Енисейском и Мотыгинском муниципальных округах.
На сегодняшний день на территории края действует 96 переправ в 5 муниципальных образованиях: по две в Енисейском и Туруханском, в Казачинско-Пировском одна, в Таймырском Долгано-Ненецком три и в Эвенкийском — восемьдесят восемь.
Автозимников действует 25 в 5 муниципальных образованиях: в Енисейском пять, в Кежемском и Иланско-Нижнеингашском по три, в Туруханском четыре и в Эвенкийском десять. Две зимние дороги закрылись в Балахтинско-Новоселовском муниципальном округе.