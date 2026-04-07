Экотропу «Легенды Хопра» в воронежском заповеднике закрыли из-за половодья

Подъем воды сделал проход по маршруту небезопасным для жизни и здоровья.

Источник: Комсомольская правда

Хоперский государственный природный заповедник 6 апреля проинформировал посетителей о временном закрытии одного из самых популярных пешеходных маршрутов.

В связи с наступлением весеннего половодья и значительным подъемом уровня воды в реке, полностью закрыта для посещения экотропа «Легенды Хопра».

В администрации заповедника подчеркнули, что нахождение на маршруте в текущих условиях представляет реальную угрозу для здоровья и жизни людей. Гостей просят воздержаться от попыток пройти по тропе до нормализации гидрологической обстановки.

О дате возобновления работы маршрута будет сообщено дополнительно.

Ранее стало известно, что закрыли из-за паводка движение по наплавному мосту на 12 км трассы М-4 «Дон» — Богучар — Петропавловка. Водителей просят искать объездные пути.