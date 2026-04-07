ФАС снизила цены на несколько жизненно необходимых лекарств

Там отметили, что с 24 февраля вступило в силу распоряжение кабмина РФ с обновленным перечнем ЖНВЛП. Ранее в перечень включались только некоторые лекарственные формы препаратов, цены на которые регулировались государством. На другие формы, отличающиеся лишь названием и не включенные в перечень, производители устанавливали цены самостоятельно. Теперь, по предложению ФАС и Минздрава, сформирована нормативная правовая база, которая позволила включать в этот перечень все агрегированные формы препаратов.