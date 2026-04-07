Юные вандалы осквернили памятник с боевой машиной в Нижегородской области

В Городце у здания местной администрации произошел акт вандализма. Как рассказал глава округа Александр Мудров, подростки оставили на бронетранспортере нецензурную надпись.
Боевая машина с российским флагом и буквой «Z» на борту установлена здесь как символ воинской доблести, побед и памяти о воинах. Но юных хулиганов это не остановило. Они выцарапали на броне грубое слово, которое Мудров в своих соцсетях назвал «всеобъемлющим русским ругательством».
— Вероятно, мозг ребенка не соотносит содеянное с чем-то серьезным. Так, шалость. Но тут вопрос к родителям: как можно было воспитать своего ребенка, чтобы у него возникали подобные желания? — возмущается глава в своих соцсетях.
Он добавил, что подобные действия оскорбительны и преступны. Люди, которые чтят подвиг предков, воспринимают такие вещи как святыню. Мудров призвал взрослых объяснять детям ценность подвига предков, чтобы у них не возникало желания портить памятные объекты.
