Под Балтийском легковушка врезалась в вагон пригородного поезда

Авария произошла во вторник, 7 апреля, примерно в 6:59. Водитель выехал на переезд в момент, когда там проходил рельсобус «№ 6400 сообщением Балтийск — Калининград-Южный». Машина врезалась в вагон состава. С рельсов поезд не сошёл, пострадавших нет.