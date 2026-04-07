Выставку о космосе подготовил музей истории Хабаровска

Тематические выставки подготовили в Музее истории города Хабаровска ко Дню космонавтики. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», доступны для посещения они будут вплоть до конца апреля.
Среди подготовленного — уникальная выставка «Истории космонавтики». В музее продемонстрируют желающим обширную серию марок, посвященную пилотируемым полетам в космос и их легендарным экипажам.
— От первого человека в космосе до международных миссий — каждый штемпель хранит частичку великой космической истории. Это не просто коллекция марок, а целая эпоха, запечатленная на почтовых миниатюрах, — информируют в Музее истории города.
Наряду с этим можно изучить настоящие космические изображения. На выставке «Внутри космоса» собраны разнообразные снимки «земных» фотографов, а выставка «Приближение» позволит увидеть Землю такой, какой ее запечатлел Герой России, космонавт-испытатель Сергей Рязанский.
— У хабаровчан есть возможность увидеть кадры, сделанные во время экспедиций на МКС. Персональная выставка фотографий Сергея Рязанского — это художественный взгляд на нашу Землю, на индустриальные узоры городов, на магию облаков и огней, — рассказывают в учреждении.
