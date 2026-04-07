Выставку о космосе подготовил музей истории Хабаровска

В экспозиции можно увидеть уникальные марки и фотоснимки.

Источник: Хабаровский край сегодня

Тематические выставки подготовили в Музее истории города Хабаровска ко Дню космонавтики. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», доступны для посещения они будут вплоть до конца апреля.

Среди подготовленного — уникальная выставка «Истории космонавтики». В музее продемонстрируют желающим обширную серию марок, посвященную пилотируемым полетам в космос и их легендарным экипажам.

— От первого человека в космосе до международных миссий — каждый штемпель хранит частичку великой космической истории. Это не просто коллекция марок, а целая эпоха, запечатленная на почтовых миниатюрах, — информируют в Музее истории города.

Наряду с этим можно изучить настоящие космические изображения. На выставке «Внутри космоса» собраны разнообразные снимки «земных» фотографов, а выставка «Приближение» позволит увидеть Землю такой, какой ее запечатлел Герой России, космонавт-испытатель Сергей Рязанский.

— У хабаровчан есть возможность увидеть кадры, сделанные во время экспедиций на МКС. Персональная выставка фотографий Сергея Рязанского — это художественный взгляд на нашу Землю, на индустриальные узоры городов, на магию облаков и огней, — рассказывают в учреждении.

Выставки доступны для посещения вплоть до 30 апреля.