На юге Красноярского края проснулись бабочки

На юге Красноярского края проснулись первые бабочки — многоцветницу заметил в Минусинском бору заместитель начальника лесопожарной станции Максим Дрюков. Зимуют такие крылатые «мамонтихи» вмерзшими в лед, а с приходом тепла оттаивают и оживают.
Как рассказали специалисты регионального Лесопожарного центра, многоцветница — дневная бабочка из семейства Нимфалид. Это одна из самых крупных весенних бабочек.
Впадают в криогенный сон эти насекомые осенью, чтобы вернуться весной.
В центре напоминают: пламя может уничтожить эту красоту. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.
О возгораниях нужно сообщать на круглосуточную линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.