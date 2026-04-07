На юге Красноярского края проснулись бабочки

Многоцветницу заметили в Минусинском бору.

Источник: Комсомольская правда

На юге Красноярского края проснулись первые бабочки — многоцветницу заметил в Минусинском бору заместитель начальника лесопожарной станции Максим Дрюков. Зимуют такие крылатые «мамонтихи» вмерзшими в лед, а с приходом тепла оттаивают и оживают.

Как рассказали специалисты регионального Лесопожарного центра, многоцветница — дневная бабочка из семейства Нимфалид. Это одна из самых крупных весенних бабочек.

Впадают в криогенный сон эти насекомые осенью, чтобы вернуться весной.

В центре напоминают: пламя может уничтожить эту красоту. Жителей края просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесу.

О возгораниях нужно сообщать на круглосуточную линию лесной охраны: 8−800−100−94−00.