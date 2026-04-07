Собака оказалась в ледяном плену на реке Кан в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Зеленогорске спасатели помогли собаке, которая оказалась на льду реки Кан и не могла самостоятельно выбраться на берег.
Как сообщили в КГКУ «Спасатель», накануне местные жители заметили животное, которое металось по льду и пыталось обойти опасные промоины. Очевидцы обратились за помощью в поисково-спасательное отделение.
Прибывшие на место специалисты смогли подойти к собаке и вывести ее на берег. Животное не пострадало.
Спасатели напоминают владельцам домашних животных о необходимости следить за питомцами и не оставлять их без присмотра, в том числе рядом с водоемами.
