Калининградский «Локомотив» выиграл чемпионат России по волейболу на снегу

Чемпионат России по волейболу на снегу, который состоялся в Новом Уренгое, второй год подряд выиграла калининградская команда «Локомотив». Турнир приурочили ко Дню оленевода, поэтому вокруг спортивной площадки бегали олени в упряжках. Это, впрочем, нашим спортсменкам никак не помешало.