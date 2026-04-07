Калининградский «Локомотив» выиграл чемпионат России по волейболу на снегу

Чемпионат России по волейболу на снегу, который состоялся в Новом Уренгое, второй год подряд выиграла калининградская команда «Локомотив». Турнир приурочили ко Дню оленевода, поэтому вокруг спортивной площадки бегали олени в упряжках. Это, впрочем, нашим спортсменкам никак не помешало.
Как сообщает пресс-служба областного минспорта, в полуфинале действующие на тот момент чемпионки России Елизавета Лудкова, Екатерина Храмцова и Валерия Кузаева уступили одноклубницам Анне Савельевой, Марии Лазуренко и Марии Егоровой. В итоге один состав калининградского клуба оспаривал золотые награды, другой — бронзовые.
Соперницами калининградок в матче за третье место стали игроки «Динамо-Аврора» из Санкт-Петербурга.
В финале «Локо» одолели «Динамо-Татарстан» (Казань).