Три улицы в Омске перекроют для автобусов в Радоницу

Движение автомобилей запретят на трех улицах Омска 21 апреля в День поминовения усопших, сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения затронут улицу Бударина от Щербанева до Карла Либкнехта, в том числе парковку у остановки «Ул. Бударина», дорогу от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и улицу Лесоперевалка от Мельничной до дома номер один в, в том числе разворотную площадку. Запрет будет действовать с шести до двадцати часов и распространяется на парковку.
Меры направлены на обеспечение безопасности специальных автобусных маршрутов к городским кладбищам в день массового посещения некрополей. В Радоницу общественный транспорт будет курсировать по измененным схемам для удобства пассажиров.
Гражданам рекомендуют пользоваться общественным транспортом для проезда к местам захоронения и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Это поможет избежать заторов и обеспечить беспрепятственное движение автобусов с пассажирами.