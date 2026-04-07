Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три улицы в Омске перекроют для автобусов в Радоницу

Ограничения продлятся один день с шести до двадцати часов.

Источник: Комсомольская правда

Движение автомобилей запретят на трех улицах Омска 21 апреля в День поминовения усопших, сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения затронут улицу Бударина от Щербанева до Карла Либкнехта, в том числе парковку у остановки «Ул. Бударина», дорогу от Пушкинского тракта до Северо-Восточного кладбища и улицу Лесоперевалка от Мельничной до дома номер один в, в том числе разворотную площадку. Запрет будет действовать с шести до двадцати часов и распространяется на парковку.

Меры направлены на обеспечение безопасности специальных автобусных маршрутов к городским кладбищам в день массового посещения некрополей. В Радоницу общественный транспорт будет курсировать по измененным схемам для удобства пассажиров.

Гражданам рекомендуют пользоваться общественным транспортом для проезда к местам захоронения и заранее планировать маршруты с учетом временных ограничений. Это поможет избежать заторов и обеспечить беспрепятственное движение автобусов с пассажирами.