В Ростовской области опровергли возможную вспышку инфекции у сельхозживотных

В Ростовской области опровергли информацию о сложной эпизоотической обстановке и «возможной вспышке инфекции среди сельхозживотных» в Каменском районе Дона. Комментарий от регионального управления ветеринарии поступил сегодня, 7 апреля.
— Информация не соответствует действительности и реальной ситуации в Каменском районе. Никаких рекомендаций для населения от МЧС или Управления ветеринарии об ограничении контактов с домашними животными и скотом не издавалось, — подчеркнули в управлении.
Жителей области попросили доверять только официальной информации и не распространять непроверенные данные. Также в публикации напомнили, что распространение сообщений об угрозе особо опасных инфекций и соответствующих рекомендациях МЧС подпадает под признаки правонарушения.
