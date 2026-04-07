В Красноярске ребенок получил серьезные травмы в массовом столкновении самокатов (видео)

«9-летний мальчик, ехавший на обычном самокате, получил серьёзные травмы и был госпитализирован, — рассказали в ГАИ. — Электросамокат, на котором катался другой ребенок, является личной собственностью и был подарен несколько лет назад. По факту происшествия сотрудники полиции возбудили административное производство по нескольким статьям КоАП РФ: ст. 12.7 ч. 1 — управление транспортным средством без водительского удостоверения; ст. 12.7 ч. 3 — передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления; ст. 12.6 — управление электросамокатом без мотошлема. Кроме того информация передана в ПДН для оценки действий родителей».