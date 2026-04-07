В Красноярске ребенок получил серьезные травмы в массовом столкновении самокатов (видео)

Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП с участием детей на самокатах в Советском районе Красноярска.
Все случилось на прошедших выходных. Компания каталась на школьном дворе: несколько мальчиков были на обычных самокатах, а один, 8-летний, управлял электросамокатом. В какой-то момент он столкнулся с 9-летним приятелем. В результате оба упали, а затем к ним присоединился ехавший позади школьник.
Произошедшее попало на видео.
«9-летний мальчик, ехавший на обычном самокате, получил серьёзные травмы и был госпитализирован, — рассказали в ГАИ. — Электросамокат, на котором катался другой ребенок, является личной собственностью и был подарен несколько лет назад. По факту происшествия сотрудники полиции возбудили административное производство по нескольким статьям КоАП РФ: ст. 12.7 ч. 1 — управление транспортным средством без водительского удостоверения; ст. 12.7 ч. 3 — передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления; ст. 12.6 — управление электросамокатом без мотошлема. Кроме того информация передана в ПДН для оценки действий родителей».
В ведомстве напомнили, что электросамокат — это не игрушка, а транспортное средство, которое при неправильном использовании может стать источником серьезной опасности и даже трагедии.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.