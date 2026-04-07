На более чем 10 улицах Владивостока появится освещение — адреса

Муниципальному предприятию «ВПЭС» предоставят субсидию на капитальные вложения в объекты наружного освещения во Владивостоке.
Средства направят на реконструкцию существующих сетей и установку новых фонарей. Работы охватят более 10 улиц. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.
Адреса, где пройдут работы:
д. № 15, ст. 1 по ул. Черемуховая;
д. № 33 по ул. Сахалинская;
д. № 15 по ул. Черемуховая;
д. № 122 по ул. Некрасовская;
д. № 91 по ул. Луговая;
д. № 3 по ул. Сельская;
д. № 78 по пр-ту 100-летия Владивостока;
д. № 21, ст. 2 по ул. Свердлова до д. № 7 по ул. Весенняя;
Автомобильная дорога по ул. Есенина (на участке от ул. Коммуны, д. № 1 до ул. Есенина, д. № 52 и от ул. Есенина, д. № 88 до ул. Есенина, д. № 74);
Проезд от д. № 6 по ул. Нестерова до д. № 3 по ул. Талалихина;
Сеть наружного освещения «Мемориальный комплекс “Боевая слава Краснознамённого Тихоокеанского флота”» в районе ул. Петра Великого, 4;
ул. Жигура от а/о «Молокозавод» до кольца 3-я Рабочая;
наружное освещение ул. Баляева от д. 54 до пересечения с ул. Стрелочная;
Электрические сети в районе ул. Русская, 73Д.
Отметим, что на некоторых общественных территориях Владивостока вопрос с освещением остаётся нерешённым. Речь, в частности, идёт о скверах в районах Калинина, 39−41 и Ильичёва, 14−16, а также о сквере «Нескучный сад» на Постышева, 7а.
Сейчас эти территории включены в перечень для возможного благоустройства. При поддержке горожан здесь могут появиться новые фонари и обновлённая инфраструктура.