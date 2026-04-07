Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На более чем 10 улицах Владивостока появится освещение — адреса

ВПЭС получит средства на реконструкцию системы уличного света.

Источник: PrimaMedia.ru

Муниципальному предприятию «ВПЭС» предоставят субсидию на капитальные вложения в объекты наружного освещения во Владивостоке.

Средства направят на реконструкцию существующих сетей и установку новых фонарей. Работы охватят более 10 улиц. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Адреса, где пройдут работы:

  • д. № 15, ст. 1 по ул. Черемуховая;

  • д. № 33 по ул. Сахалинская;

  • д. № 15 по ул. Черемуховая;

  • д. № 122 по ул. Некрасовская;

  • д. № 91 по ул. Луговая;

  • д. № 3 по ул. Сельская;

  • д. № 78 по пр-ту 100-летия Владивостока;

  • д. № 21, ст. 2 по ул. Свердлова до д. № 7 по ул. Весенняя;

  • Автомобильная дорога по ул. Есенина (на участке от ул. Коммуны, д. № 1 до ул. Есенина, д. № 52 и от ул. Есенина, д. № 88 до ул. Есенина, д. № 74);

  • Проезд от д. № 6 по ул. Нестерова до д. № 3 по ул. Талалихина;

  • Сеть наружного освещения «Мемориальный комплекс “Боевая слава Краснознамённого Тихоокеанского флота”» в районе ул. Петра Великого, 4;

  • ул. Жигура от а/о «Молокозавод» до кольца 3-я Рабочая;

  • наружное освещение ул. Баляева от д. 54 до пересечения с ул. Стрелочная;

  • Электрические сети в районе ул. Русская, 73Д.

Отметим, что на некоторых общественных территориях Владивостока вопрос с освещением остаётся нерешённым. Речь, в частности, идёт о скверах в районах Калинина, 39−41 и Ильичёва, 14−16, а также о сквере «Нескучный сад» на Постышева, 7а.

Сейчас эти территории включены в перечень для возможного благоустройства. При поддержке горожан здесь могут появиться новые фонари и обновлённая инфраструктура.