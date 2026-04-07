Канадская семья фермеров Фейнстра возвращается в Нижегородскую область

После длительного отпуска в Северной Америке иностранцы подтвердили свое намерение продолжить развитие хозяйства в российском регионе.

Канадская семья Фейнстра, переехавшая в Нижегородскую область два года назад, возвращается в Россию после длительного отсутствия. Об этом сообщил глава семейства Аренд Фейнстра в своем блоге в социальных сетях, уточнив, что сейчас они с детьми направляются в Онтарио, откуда вылетят обратно в РФ.

Иностранцы покинули регион в январе 2026 года, чтобы навестить родных и отдохнуть от сельскохозяйственных трудов. За это время они успели совершить масштабное путешествие в доме на колесах по штатам США, посетив Кентукки, Флориду и Северную Каролину. Пока хозяева находились за границей, за их фермой присматривала семья австралийцев, переехавшая в гостевой дом Фейнстра из Сибири.

Старшие дети пары решили остаться в Канаде для получения первого трудового опыта, однако супруги Аренд и Анисса намерены продолжить строительство фермы и закупку молочного скота в России. Подробнее о том, как строился их быт и куда пропадала знаменитая семья из РФ в последние месяцы, читайте в нашем специальном материале.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше