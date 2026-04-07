В России пресекли деятельность группы, подозреваемой в налоговых махинациях

Полиция раскрыла группу, подозреваемую в налоговых махинациях в 25 регионах.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в налоговых махинациях в 25 регионах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД России совместно с Управлением “К” ФСБ России пресечена деятельность организованной группы. Ее участники подозреваются в организации деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации заведомо подложных документов», — написала она в своем канале на платформе Max.

Предварительно установлено, что в состав группы входили более 200 человек, они действовали на территории 25 субъектов России: Адыгея, Башкортостан, Татарстан и Чувашия, Краснодарский и Пермский края, Белгородская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Тверская, Тульская и Ярославская области, Москва и Санкт-Петербург.

«Злоумышленники занимались изготовлением и предоставлением в налоговые органы подложных счетов-фактур и налоговых деклараций. Свою деятельность они вели через сеть телеграм-каналов, телеграм-ботов и интернет-сайтов», — отметила Волк.

Она добавила, что за незаконные услуги фигуранты получали вознаграждение в размере 2−3% от суммы продажи, отраженной в документах. Их клиенты — сотни коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 173.3 УК РФ (Организация деятельности по представлению в налоговые органы Российской Федерации и (или) сбыту заведомо подложных счетов-фактур и (или) налоговых деклараций (расчетов).

«Проводятся мероприятия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — заключила официальный представитель МВД РФ.

