На модернизацию трамвайной сети Перми направили ещё более 560 млн рублей

Средства пойдут на ремонт и реконструкцию Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина.

Источник: Комсомольская правда

Госкорпорация ВЭБ.РФ выделила дополнительное финансирование на обновление трамвайной инфраструктуры в Перми. На этот раз на проект направили 567,6 млн рублей.

Деньги в виде аванса получил генеральный подрядчик — компания «Мовиста Регионы Пермь». Средства пойдут на ремонт и реконструкцию трамвайных путей на улицах Сибирской, Чернышевского, Петропавловской и Ленина.

Как уточнили в корпорации, это первые средства, которые направляются именно на строительные работы. Ранее финансирование использовалось для обновления подвижного состава — закупки 44 новых трамваев «Львенок». В общей сложности на проект уже выделено 3,3 млрд рублей, а общий объём одобренного кредита составляет 10,4 млрд рублей.

Пермский край входит в число десяти регионов, участвующих в федеральной программе развития электротранспорта. Проект реализуется при поддержке правительства России и ВЭБ.РФ.

Модернизация включает капитальный ремонт трамвайных путей протяжённостью около 35 километров, обновление парка вагонов, реконструкцию семи тяговых подстанций и депо «Балатово».

Работы уже прошли на нескольких участках города. В частности, обновили пути на улице Куйбышева, а также на улицах Борчанинова, Дзержинского и Мира. Сейчас ремонт продолжается на улицах Белинского, Чернышевского и Сибирской.

В дальнейшем специалисты займутся обновлением линий на улицах Петропавловской, Ленина и Куйбышева.

Ожидается, что после завершения проекта скорость движения трамваев вырастет почти на треть, а уровень шума заметно снизится. Полностью завершить модернизацию планируется к середине 2027 года.