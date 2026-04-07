Нижегородец Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону

Соревнования прошли в рамках фестиваля спорта на федеральной территории Сириус.

Источник: Нижегородская правда

Нижегородец Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону. Участники преодолевали 21,1 километра на гоночной трассе «Автодром Сириус».

Лучшего результата добился воспитанник саровской спортшколы олимпийского резерва «Атом» Сергей Шаров, в прошлом году сменивший лыжные гонки на лёгкую атлетику. Время нашего бегуна — 1 час 3 минуты 4 секунды. Серебряный призёр Никита Павельев из Краснодарского края отстал на 28 секунд.

Это вторая подряд победа Сергея Шарова на чемпионате России по полумарафону. В сентябре он был первым в Ярославле, показав время 1 час 2 минуты 25 секунд.