Нижегородец Сергей Шаров выиграл чемпионат России по полумарафону. Участники преодолевали 21,1 километра на гоночной трассе «Автодром Сириус».
Лучшего результата добился воспитанник саровской спортшколы олимпийского резерва «Атом» Сергей Шаров, в прошлом году сменивший лыжные гонки на лёгкую атлетику. Время нашего бегуна — 1 час 3 минуты 4 секунды. Серебряный призёр Никита Павельев из Краснодарского края отстал на 28 секунд.
Это вторая подряд победа Сергея Шарова на чемпионате России по полумарафону. В сентябре он был первым в Ярославле, показав время 1 час 2 минуты 25 секунд.