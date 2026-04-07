Частицу Благодатного огня планируют доставить в Красноярск 12 апреля

12 апреля, в праздник Христова Воскресения, верующие Красноярска смогут прикоснуться к частице Благодатного огня. Схождение Благодатного огня происходит накануне Пасхи, в Великую субботу, в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Ежегодно верующие с надеждой ждут повторение этого явления. Частицу святыни из Иерусалима сначала доставляют в московский храм Христа Спасителя, а оттуда развозят по всем регионам России. В Красноярской епархии Русской Православной Церкви рассказали: предполагается, что лампада с частицей Благодатного огня прибудет в Красноярск 12 апреля в 18:25. К 19:00 её планируют доставить в храм Рождества Христова на правобережье (ул. Щорса, 44а). Священнослужители и прихожане смогут прикоснуться к святыне и принести ее частицы в свои храмы и дома. После Великой вечерни частицы Благодатного огня доставят в другие города Красноярской митрополии. Напомним, 12 апреля православные отмечают Христово Воскресение (Пасху). Сегодня, 7 апреля, отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы.