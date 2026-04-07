Спасатели назвали главную угрозу для новосибирских рыболовов

Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, с сегодняшнего дня, 7 апреля, Новосибирская ГЭС начала плановое увеличение сбросов воды. Это неизбежно приведёт к резкому подъёму уровня воды в главной реке региона. Вода начинает выходить на поверхность льда, что создаёт колоссальную угрозу отрыва прибрежных ледовых полей, особенно в местах массового скопления рыбаков и популярных точках подлёдного лова.