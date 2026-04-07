Спасатели назвали главную угрозу для новосибирских рыболовов

Любителей подлёдного лова призывают немедленно убрать снаряжение и покинуть акваторию Оби. Повышение уровня воды из-за техногенных причин делает ледовое покрытие смертельно опасным.
Как сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии, с сегодняшнего дня, 7 апреля, Новосибирская ГЭС начала плановое увеличение сбросов воды. Это неизбежно приведёт к резкому подъёму уровня воды в главной реке региона. Вода начинает выходить на поверхность льда, что создаёт колоссальную угрозу отрыва прибрежных ледовых полей, особенно в местах массового скопления рыбаков и популярных точках подлёдного лова.
Специалисты муниципальной аварийно-спасательной службы настоятельно рекомендуют гражданам воздержаться от выхода на лёд в этот период. Риск для жизни и здоровья сейчас крайне высок, так как визуально крепкий покров может в любой момент прийти в движение под напором прибывающей воды.
В случае чрезвычайного происшествия спасатели просят незамедлительно сообщить о случившемся по единому номеру вызова экстренных служб 112, а также по прямым линиям Единой дежурно-диспетчерской службы и муниципальных спасателей.