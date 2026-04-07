Москвичам пообещали возвращение зимы, но ненадолго

В Москве в ближайшие дни ожидаются снегопады с образованием снежного покрова и гололедицей, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«Зима придет к нам на три дня — ее холодное дыхание мы ощутим уже завтра. Снежный покров образуется в четверг и пролежит до субботы, а к Пасхе — растает», — написал он в телеграм-канале.
По его словам, в среду циклон принесет в Центральную Россию арктический холод. Дожди сменятся мокрым снегом. В столице ночью температура опустится до 0…+2°C.
В четверг образуется снежный покров толщиной 1−2 см, он продержится до субботы. Ночью похолодает до минус 2 , днем температура не поднимется выше +3°C.
В пятницу снег продолжит идти, на дорогах ожидается сильная гололедица толщиной до 20 мм. Ночью — 0…-3°C, днем — 0…+3°C.
К началу выходных циклон ослабеет, осадки станут нечастыми и локальными. В воскресенье — облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. На следующей неделе ожидается потепление, температура достигнет климатической нормы апреля.
Ранее Тишковец сообщал, что в Москве 9 и 10 апреля пройдут метели, в ночь на 10 апреля местами возможен ледяной дождь.
В минувшее воскресенье в Москве наступило резкое похолодание — температура понизилась с + 17 до + 7−9 °C. В тот день МЧС предупредило о порывистом ветре до 15 м/с в столичном регионе.
По данным «Яндекс. Погоды», до конца недели дневные температуры сначала удержатся в пределах +4…+5 °C, в четверг возможен кратковременный спад до около +2 °C. К пятнице вероятны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. По данным сервиса, к выходным установится преимущественно сухая погода, при этом атмосферное давление будет постепенно расти до 757 мм рт. ст.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.