Более 600 семей Хабаровского края получили выплату на первенца в 2026 году

С начала 2026 года в Хабаровском крае более 600 семей уже получили единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка. Об этом сообщили в правительстве края.
Размер выплаты составляет 47 516 рублей. За три месяца этой мерой поддержки, реализуемой в рамках президентского нацпроекта «Семья», воспользовались 607 семей на общую сумму почти 27,9 миллиона рублей. Деньги перечисляют женщинам, родившим первенца, при условии, что они являются гражданами России и постоянно проживают в регионе.
Одной из таких семей стала семья Дегтяревых из Комсомольска-на-Амуре. У них в декабре 2025 года родилась дочь.
«В декабре 2025 года у нас родилась дочь. Мы очень рады, что государство и наш Президент уделяют внимание поддержке семей с детьми. Выплату мы направили на обустройство детской комнаты. Вместе с этим нам вручили комплект для новорожденных», — поделился Семен Дегтярев.
В правительстве края отметили, что такая выплата — одна из многих мер, которые помогают молодым родителям на старте. Она позволяет быстрее решить бытовые вопросы после рождения малыша: купить кроватку, коляску, одежду и другие необходимые вещи.
Кроме единовременной выплаты на первенца, семьи могут рассчитывать на ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, а также на региональный материнский капитал при рождении второго малыша. Такая комплексная поддержка помогает хабаровским семьям чувствовать уверенность в завтрашнем дне и создаёт условия для рождения и воспитания детей.