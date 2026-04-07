В Хабаровске устраняют последствия снежного циклона

Для борьбы с последствиями непогоды городские службы оперативно задействовали зимнюю дорожную технику. Начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда сообщил, что ночью на улицы вышла 21 единица спецтехники. Несмотря на то, что часть машин уже переоборудована на летний режим работы, выделенного ресурса хватило для обработки всех проблемных участков.