В Хабаровске устраняют последствия снежного циклона

На протяжении двух дней Хабаровск находился во власти снежного циклона: температура воздуха заметно опустилась, выпали обильные осадки. Из-за сложных погодных условий на дорогах образовался снежный накат. По поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука в городе оперативно устраняют последствия снегопада.
Для борьбы с последствиями непогоды городские службы оперативно задействовали зимнюю дорожную технику. Начальник отдела управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Чеверда сообщил, что ночью на улицы вышла 21 единица спецтехники. Несмотря на то, что часть машин уже переоборудована на летний режим работы, выделенного ресурса хватило для обработки всех проблемных участков.
Одним из наиболее сложных участков оказалась улица Запарина. Ночью её обработали: посыпали и промели. Однако из-за сильного ветра и минусовых температур к утру вновь образовался снежный накат, что привело к затруднениям в движении и пробкам.
По поручению мэра Сергея Кравчука дорожные службы оперативно отреагировали. Специалисты выехали на место, и проблема была устранена. Проезд восстановлен, движение нормализовано.
Мэр подчеркнул, что городские службы работают круглосуточно и готовы оперативно выезжать на сложные участки. Дорожникам поручено к вечернему часу пик произвести посыпку подъемов и спусков.
Администрация города напоминает жителям о необходимости внимательно относиться к перемене погоды. Если вы уже переобули автомобиль в летнюю резину или не уверены в безопасности поездки, лучше воздержаться от выезда на дорогу.