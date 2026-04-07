Саудовская Аравия перекрыла мост с Бахрейном из-за угроз Ирана

Иран направил жителям ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта и Катара предупреждение о необходимости эвакуации. В Исламской Республике подчеркнули, что будут вынуждены ударить по энергетическим объектам стран Персидского залива в ответ на атаки США. Белый дом предупредил Тегеран о бомбардировках энергообъектов и мостов на территории республики, если та не согласится на условия американцев.