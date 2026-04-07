Беспрозванных наградил волонтеров за помощь участникам СВО

Памятные нагрудные знаки и благодарственные письма вручили жителям Калининградской области за помощь участникам СВО. Награды вручал губернатор Алексей Беспрозванных, а организатором выступило движение «Народный фронт “За Россию”, сообщает пресс-служба областного правительства.
«Работа каждого из вас — не просто помощь, а важный, ощутимый шаг к нашей общей победе, к миру и благополучию. Волонтеры — движущая сила региона, и каждый из вас вносит свой вклад в его развитие», — цитирует пресс-служба главу региона в момент его обращения к волонтерам.
Награды в итоге получили больше 40 человек. Это волонтеры, предприниматели, врачи, журналисты, представители вузов, ветеранских организаций, предприятий, медучреждений, которые принимают активное участие в помощи бойцам специальной военной операции и мирным жителям новых регионов России.