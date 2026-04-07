Опубликован первый за 54 года полноценный снимок Земли из космоса

NASA опубликовало первый за последние 54 года снимок всей Земли из космоса. Его сделали американские астронавты корабля Orion, который отправились к Луне в ночь на 2 апреля.
Фотографию сделал астронавт NASA и командир миссии Artemis II Рид Уайзман, когда корабль вышел на транслунную траекторию и удалился на достаточное расстояние от земного шара. На фото видны два полярных сияния (вверху справа и внизу слева), а также зодиакальный свет (внизу справа), поскольку Земля затмевает Солнце.
Напомним, что последнее фото Земли было сделано в 1972 году во время миссии «Аполлон-17». А все фотографии нашей планеты, опубликованные в течение последних 50 лет, — это склейка множества снимков с низкой орбиты.