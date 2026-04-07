Опубликован первый за 54 года полноценный снимок Земли из космоса

По­след­нее фото Земли было сде­ла­но в 1972 году во вре­мя мис­сии «Апол­лон-17».

Здравствуйте! С вами специальный корреспондент сайта pravda-nn.ru Виктор Медиа. Каждую неделю я делюсь с читателями новостями из своего «мира» — мира науки, технологий, искусственного интеллекта.

NASA опуб­ли­ко­ва­ло пер­вый за по­след­ние 54 года сни­мок всей Зем­ли из кос­мо­са. Его сде­ла­ли американские аст­ро­нав­ты ко­раб­ля Orion, который отправились к Луне в ночь на 2 ап­ре­ля.

Фотографию сделал астронавт NASA и ко­ман­дир мис­сии Artemis II Рид Уайз­ман, когда корабль вышел на транс­лун­ную траекторию и удалился на достаточное расстояние от земного шара. На фото видны два по­ляр­ных си­я­ния (ввер­ху спра­ва и вни­зу сле­ва), а так­же зо­ди­а­каль­ный свет (вни­зу спра­ва), по­сколь­ку Зем­ля за­тме­ва­ет Солн­це.

Напомним, что по­след­нее фото Земли было сде­ла­но в 1972 году во вре­мя мис­сии «Апол­лон-17». А все фо­то­гра­фии нашей планеты, опуб­ли­ко­ван­ные в те­че­ние по­след­них 50 лет, — это склей­ка мно­же­ства сним­ков с низ­кой ор­би­ты.