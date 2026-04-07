На площади Маркса в Новосибирске демонтируют торговые павильоны

В Новосибирске на площади Маркса начался поэтапный демонтаж нестационарных торговых павильонов. Речь идёт о более чем 20 объектах, где ранее работали различные коммерческие организации.

Источник: Сиб.фм

Часть арендаторов уже освободила помещения — среди них магазины продуктов, товары для дома, салон связи, парикмахерская, пекарня и кафе. Остальные торговые точки продолжат работу ещё некоторое время, после чего их также уберут.

Освободившуюся территорию планируют благоустроить. Здесь появится сквер для жителей и гостей города, а также парковочные места. Проект реализуется в рамках строительства апарт-комплекса.

Кроме жилых помещений, гостиничных номеров и коммерческих площадей, в одном из зданий разместят музей Александра Покрышкина. Экспозиция займёт более 1100 квадратных метров.

Ожидается, что обновлённое пространство станет более удобным и современным для горожан.