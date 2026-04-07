Минобразования определило сроки поступления в лицеи Беларуси

Министерство образования определило сроки поступления в десятый класс лицеев Беларуси.
Первый этап начался с 1 апреля и продлится до 15 числа. В этот период абитуриентам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте лицея имени Феликса Дзержинского БГУ.
Во второй этап — с 12 по 15 июня — будет проходить подача документов в приемные комиссии. С 16 июня по 2 июля состоятся вступительные испытания, а до 5 июля появятся приказы о зачислении.
