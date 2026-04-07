Минобразования определило сроки поступления в лицеи Беларуси

Минобразования сказало, когда начнутся вступительные испытания в лицеи Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министерство образования определило сроки поступления в десятый класс лицеев Беларуси.

Первый этап начался с 1 апреля и продлится до 15 числа. В этот период абитуриентам необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте лицея имени Феликса Дзержинского БГУ.

Во второй этап — с 12 по 15 июня — будет проходить подача документов в приемные комиссии. С 16 июня по 2 июля состоятся вступительные испытания, а до 5 июля появятся приказы о зачислении.

Тем временем Белгосмедуниверситет сказал, абитуриентов с какими баллами по итогам ЦТ и ЦЭ ждет на бюджетные допместа.

Также стало известно, что нельзя записывать абитуриентам на руке во время ЦЭ и ЦТ 2026 в Беларуси.

Кроме того, РИКЗ сказал, что ответы на любой вопрос ЦЭ или ЦТ есть в школьном учебнике.