В Омске завершили демонтаж бордюров на Красном Пути

В Омске продолжается ремонт дороги на улице Красный Путь. Сейчас подрядчик завершил демонтаж старого бордюрного камня и приступил к установке нового.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, участок улицы Красный Путь планируют отремонтировать ко Дню области и Дню города. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На эти цели при поддержке партии «Единая Россия» будет направлено около 250 млн рублей.
В порядок приведут проезжую часть. На отрезке от улицы Интернациональной до метромоста дорожное полотно обновят по всей ширине. На следующем участке — от метромоста до улицы 5-й Армии — ремонт затронет крайние полосы. Деформированное асфальтобетонное покрытие переработают с помощью ресайклера, после чего уложат новое покрытие в два слоя.
Изменения коснутся и пешеходной части. Старый тротуар заменят новым, его выложат гранитной плиткой. Также на участке установят новый бортовой камень: бетонные бордюры заменят гранитными.
Власти отмечают, что на всех этапах работ проводится контроль качества, а к следующему этапу подрядчик переходит только после проверки выполненного ремонта на соответствие требованиям ГОСТов.