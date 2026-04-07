В Волгограде столкнулись Renault и Peugeot, пострадал водитель

В Волгограде 6 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил травмы. Инцидент случился в 09:20 утра напротив дома № 211 по проспекту Ленина в Тракторозаводском районе, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональную полицию.
По предварительной информации, 20-летний водитель за рулем автомобиля «Рено Логан» поворачивал налево. В этот момент он не уступил дорогу встречному «Пежо» и совершил с ним столкновение. В результате аварии водителя «Пежо» попал в больницу.