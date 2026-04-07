Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В «Бородинской пещере» Хакасии открылся спелеологический музей

Спелеологический музей открылся в пещере Таинственной на территории туристско-экскурсионного комплекса «Бородинская пещера» в Хакасии. Создать пространство удалось при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

Экспозиция посвящена спелеологии и археологии. Пространство музея оснащено оборудованием дополненной реальности.

«Открытие “Таинственного музея” — еще один шаг к тому, чтобы туристическая карта Хакасии становилась насыщеннее и богаче. И этот шаг стал возможен во многом благодаря грантовой поддержке. Без нее такой сложный и необычный проект вряд ли бы реализовали так быстро и качественно. Подобные проекты повышают инвестиционную привлекательность территорий и создают дополнительные возможности для местного бизнеса», — отметил министр экономического развития региона Роман Ковтун.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.