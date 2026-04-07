В Усинске началось строительство нового авиаотделения лесопожарного центра

Строительство нового авиаотделения лесопожарного центра Республики Коми началось в Больничном проезде Усинска. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации муниципального округа Усинск.
Новое здание будет двухэтажным общей площадью более 520 кв. м. Там оборудуют диспетчерскую, учебный класс, комнаты для дежурного персонала, складские помещения, котельную, а также два гаража для техники. После этого в учреждение поступит новая техника. К отправке уже готовится аэролодка, которая предназначена для работы в труднодоступных местах, включая заболоченные территории и мелководье.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.