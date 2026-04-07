Окаменелости древних растений возрастом 168 млн лет нашли в Симферополе

На горе Битак обнаружили редкие окаменелости беннетитовых растений.

Источник: Соцсети

На горе Битик в южной части Симферополе обнаружили окаменелости беннетитовых растений возрастом 168 млн лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Окаменелости 2:0: Крымская версия».

Они относятся к средней юре, позднему байосскому веку.

Беннетиты — вымершая группа древовидных голосеменных растений, дальних родственников современных саговников. Их рассматривают либо как отдельный класс, либо включают в состав саговниковых в ранге порядка.

Отмечается, что находки ископаемых беннетитовых в Крыму — большая редкость.

Ранее мы писали, что в Симферополе, вблизи микрорайона Пневматика, найдена уникальная окаменелость — гигантски наутилус диаметром почти 40 сантиметров. Находка была обнаружена на дне котлована, она частично повреждена строительной техникой.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
