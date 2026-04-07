Окаменелости древних растений возрастом 168 млн лет нашли в Симферополе

На горе Битик в южной части Симферополе обнаружили окаменелости беннетитовых растений возрастом 168 млн лет. Об этом сообщили в Telegram-канале «Окаменелости 2:0: Крымская версия».
Они относятся к средней юре, позднему байосскому веку.
Беннетиты — вымершая группа древовидных голосеменных растений, дальних родственников современных саговников. Их рассматривают либо как отдельный класс, либо включают в состав саговниковых в ранге порядка.
Отмечается, что находки ископаемых беннетитовых в Крыму — большая редкость.
