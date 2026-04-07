В Татарстане пресекли попытки незаконного ввоза скота из других регионов

В Татарстане пресекли попытки незаконного ввоза крупного и мелкого рогатого скота из других регионов России. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета министров республики Тимур Галеев.
Досмотрено более 2,5 тысячи единиц транспорта, установлено 19 передвижных постов. Выявлено 190 голов крупного рогатого скота и 148 перекупщиков. В соседних регионах действуют еще около 40 перекупщиков.
И. о. председателя Госсовета региона Марат Ахметов заявил, что перекупщиков необходимо контролировать. В районах следует закрепить ветеринарных специалистов для круглосуточного наблюдения. В связи с Курбан-байрамом активизируется завоз мелкого рогатого скота обходными путями. Ситуация находится под контролем.
Напомним, в Татарстане введен временный запрет на ввоз парнокопытных животных. Исключение сделано только для племенного скота.