Нижегородский кадровый центр проведет серию ярмарок вакансий в апреле

Нижегородских соискателей приглашают на ярмарки вакансий в апреле. Свои предложения для потенциальных сотрудников представят предприятия, организации ЖКХ, социальные учреждения и другие компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Мероприятия проведет региональный кадровый центр «Работа России» в столице ПФО и в районных филиалах службы занятости. К участию в ярмарках приглашаются безработные и желающие сменить место работы граждане, ветераны СВО и члены их семей, люди с ОВЗ, а также те, кто хочет обучиться новой профессии. Особое внимание уделят выпускникам, которые смогут сделать первый осознанный шаг в карьере.
Посетители ярмарок смогут пообщаться с представителями кадровых служб, получить консультации, узнать о программах бесплатного обучения в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента России Владимира Путина. Работодателям предложат лично оценить потенциал кандидатов, организовать экспресс-отбор и сформировать кадровый резерв.
«Главная ярмарка этого месяца — Всероссийская ярмарка трудоустройства “Работа России. Время возможностей”. Она пройдет в Сормовском филиале кадрового центра 17 апреля с 10:00 до 19:00. Свои вакансии представят более 150 ведущих предприятий и организаций региона», — сказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.
Ознакомиться с программой апрельских ярмарок вакансий можно по ссылке.
