Нижегородский кадровый центр проведет серию ярмарок вакансий в апреле

Мероприятие организуют в столице ПФО и районных филиалах службы занятости.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородских соискателей приглашают на ярмарки вакансий в апреле. Свои предложения для потенциальных сотрудников представят предприятия, организации ЖКХ, социальные учреждения и другие компании. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Мероприятия проведет региональный кадровый центр «Работа России» в столице ПФО и в районных филиалах службы занятости. К участию в ярмарках приглашаются безработные и желающие сменить место работы граждане, ветераны СВО и члены их семей, люди с ОВЗ, а также те, кто хочет обучиться новой профессии. Особое внимание уделят выпускникам, которые смогут сделать первый осознанный шаг в карьере.

Посетители ярмарок смогут пообщаться с представителями кадровых служб, получить консультации, узнать о программах бесплатного обучения в рамках национального проекта «Кадры», который реализуется в России по поручению президента России Владимира Путина. Работодателям предложат лично оценить потенциал кандидатов, организовать экспресс-отбор и сформировать кадровый резерв.

«Главная ярмарка этого месяца — Всероссийская ярмарка трудоустройства “Работа России. Время возможностей”. Она пройдет в Сормовском филиале кадрового центра 17 апреля с 10:00 до 19:00. Свои вакансии представят более 150 ведущих предприятий и организаций региона», — сказала и.о. директора Нижегородского кадрового центра «Работа России» Елена Видяева.

Ознакомиться с программой апрельских ярмарок вакансий можно по ссылке.

Ранее мы писали, что 1800 работодателей обратились в нижегородский кадровый центр в 2026 году.