В Новосибирской области жители построили мост из палет к детской поликлинике

В Новосибирской области в городе Оби местные жители заметили странную конструкцию — самодельный мост из палет, который ведёт в железнодорожный переход. Оказалось, что эта конструкция выполняет важную практическую функцию — «мост» обеспечивает проход по огромной луже, которая образовалась у этого перехода.
Местные жители негодуют в соцсетях. По их словам, этот путь крайне небезопасен, ведь велик риск споткнуться и упасть в воду. Особенно проблемно проходить по этому участку пешеходам с детьми. Одна из жительниц Оби Лариса Гольц рассказала корреспонденту Om1 Новосибирск, что кустарный мост — это единственный к Обской центральной городской больнице и детской поликлинике на ул. Чкалова 44 А.
«Чтобы добраться до поликлиники, нужно пройти железнодорожный переход после пересечения улиц Октябрьской и Железнодорожной. Ещё туда можно добраться на автомобиле, но придётся стоять в длинной пробке», — сказала собеседница издания.
К счастью, некоторым мамам с детьми этот непростой путь помогают преодолевать неравнодушные прохожие.
«Благодарю молодых людей, которые помогли перенести коляску и помогли пройти детям, так как прыгать от палета до палета было нелегко, вероятность поскользнуться и упасть 90%», — отметила Лариса Гольц и дополнила, что такую огромную лужу на этом участке видит впервые.
Однако жительница Оби Вера А. дополнила в соцсетях, что ей пришлось самостоятельно проходить по импровизированному мосту с детской коляской. «Нельзя ли откачать воду?» — возмущается сибирячка.
Пользователи в соцсетях утверждают, что проблема с затоплением железнодорожного перехода носит систематический характер. Так, пользователь Сергей Н. заметил, что жители Оби периодически кидают у перехода палеты и доски.
«Нужно выходить походу на другой уровень. Бастрыкину писать. На Октябрьской в тоннеле уже среднестатистический человек скоро будет гуськом ходить. В полный рост уже не пройти. Это не должно так быть. Соответственно маршрут не соответствует нормам безопасности», — написал пользователь в социальной сети.
Жительница Оби Вера А. дополнила в соцсетях, что ей приходилось самостоятельно проходить по импровизированному мосту с детской коляской.
Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в администрацию Оби с вопросами по этой ситуации.