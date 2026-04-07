В Металлургическом районе Челябинска благоустроят сквер

В обновленном сквере появится наружное освещение и система видеонаблюдения. На дорожках уложат тротуарную и тактильную плитку. Также там оборудуют детскую и спортивную площадки, установят малые архитектурные формы: удобные кресла, поворотные стулья, ростомеры. Кроме того, на территории высадят деревья и кустарники, посеют газонную траву. Все работы планируется завершить к 1 июля текущего года.