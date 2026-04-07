В Металлургическом районе Челябинска благоустроят сквер

Территорию на пересечении улиц Румянцева и 60-летия Октября в Металлургическом районе Челябинска благоустроят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области.
В обновленном сквере появится наружное освещение и система видеонаблюдения. На дорожках уложат тротуарную и тактильную плитку. Также там оборудуют детскую и спортивную площадки, установят малые архитектурные формы: удобные кресла, поворотные стулья, ростомеры. Кроме того, на территории высадят деревья и кустарники, посеют газонную траву. Все работы планируется завершить к 1 июля текущего года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.