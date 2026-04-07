Почему нельзя заряжать телефон до 100%: советы экспертов

Волгоградцы, которые каждую ночь ставят телефон на зарядку до утра, могут заметить: батарея начинает садиться быстрее. Эксперты объясняют, почему постоянная зарядка до 100% сокращает жизнь аккумулятора.
Современные смартфоны работают на литий-ионных батареях. Они чувствительны к крайностям — и к полному разряду, и к постоянному заряду на 100%. Когда ячейки заполняются до предела, внутри активнее идут реакции старения. Каждая батарея рассчитана примерно на 500−1000 полных циклов зарядки. Чем чаще достигается 100%, тем короче становится ее жизнь, — об этом пишет канал Pedant.ru.
Миф о том, что телефон нужно разряжать до нуля, остался в 2000-х — тогда стояли никель-металлгидридные аккумуляторы. Для литий-ионных, наоборот, опаснее полностью разряжаться.
Еще один распространённый миф: можно оставить телефон на зарядке всю ночь — ничего не случится. Современные гаджеты действительно умеют отключать подачу тока, но часть чипов поддерживает заряд на 100% небольшими «доливами», если кабель не отключать.
Например, у Apple есть функция «Оптимизированная зарядка»: она автоматически замедляет или ограничивает заряд ближе к 80%, если телефон стоит на зарядке долго. Исследования Мюнхенского технического университета подтверждают: батареи, которые редко держат на 100%, через два года теряют меньше емкости.
Что будет, если постоянно заряжать до 100%? Быстрее теряется емкость — через год батарея будет держать меньше. Выше риск перегрева, особенно если держать кабель подключенным после 100% и в жару. Могут появиться скачки напряжения — от этого страдают контуры питания, особенно у старых устройств.
Чтобы продлить жизнь аккумулятору, специалисты советуют не дожидаться полного разряда и подключать кабель при 20−30% остатка заряда. Также важно не держать смартфон на зарядке дольше необходимого и отключать шнур, когда батарея почти полная. Если в настройках есть функция оптимизированной зарядки, ее лучше включить.
И главное правило — избегать перегрева: не оставляйте телефон под подушкой или на солнце во время зарядки.
