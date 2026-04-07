Почему нельзя заряжать телефон до 100%: советы экспертов

Современные смартфоны работают на литий-ионных батареях. Они чувствительны к крайностям — и к полному разряду, и к постоянному заряду на 100%. Когда ячейки заполняются до предела, внутри активнее идут реакции старения. Каждая батарея рассчитана примерно на 500−1000 полных циклов зарядки. Чем чаще достигается 100%, тем короче становится ее жизнь, — об этом пишет канал Pedant.ru.