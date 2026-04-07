Красноярца с аллергией госпитализировали после приёма антидепрессантов

В Краевую клиническую больницу доставили мужчину с острой реакцией на лекарства. Его тело покрылось сыпью после того, как он начал принимать выписанные психиатром антидепрессанты.
Как рассказали в медучреждении, врачи зафиксировали генерализованные высыпания, эритему, крупные волдыри с серозным содержимым и эрозии на коже и слизистых, в том числе на половых органах. Пациенту диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — редкую и опасную форму токсической аллергии.
Мужчине назначили интенсивную терапию: введение иммуноглобулина и дыхание чистым кислородом.
«Очень важно было быстро определить диагноз и начать оказывать помощь, потому что замедление грозит необратимостью процессов», — подчеркнули в ККБ.
