Красноярца с аллергией госпитализировали после приёма антидепрессантов

Пациенту диагностировали синдром Стивенса — Джонсона.

В Краевую клиническую больницу доставили мужчину с острой реакцией на лекарства. Его тело покрылось сыпью после того, как он начал принимать выписанные психиатром антидепрессанты.

Как рассказали в медучреждении, врачи зафиксировали генерализованные высыпания, эритему, крупные волдыри с серозным содержимым и эрозии на коже и слизистых, в том числе на половых органах. Пациенту диагностировали синдром Стивенса — Джонсона — редкую и опасную форму токсической аллергии.

Мужчине назначили интенсивную терапию: введение иммуноглобулина и дыхание чистым кислородом.

«Очень важно было быстро определить диагноз и начать оказывать помощь, потому что замедление грозит необратимостью процессов», — подчеркнули в ККБ.

Ранее мы сообщали, что прокуратура остановила сброс нечистот в реку Барга в Красноярском крае.