Стало известно, где можно будет написать Тотальный диктант в Омске

Омичи смогут написать Тотальный диктант на 60 площадках. Об этом сообщили в пресс-службе ОмГУ. Напомним, что акция состоится в субботу, 18 апреля.
Основные локации — это аудитории вузов и колледжей, 13 из которых находятся в 6 учебных корпусах университета, а также библиотеки и школы. Отмечается, что омичи смогут написать диктант в пассажирском вагонном депо, историческом парке «Россия — моя история», проектном институте «Омскнефтехимпроект», территориальном органе Росстата по Омской области и технопарке «Трамплин».
Для учеников 1−8 классов Тотальный диктант проводится в формате выполнения заданий с опорой на текст. Акция состоится на шести площадках: главный и второй учебные корпуса ОмГУ, Первая детская библиотека, гимназия № 123 им. О. И. Охрименко, школа № 148 им. В. Ф. Маргелова и Нижнеомская школа № 2.
Иностранцы, которые изучают русский язык, смогут поучаствовать в тесте-квесте «TruD» или написать адаптированный вариант диктанта. Участников ждут во втором корпусе ОмГУ, втором корпусе ОмГПУ и Омской академии МВД России.
Регистрация на все площадки откроется в среду, 8 апреля. Информация появится на официальном сайте акции totaldict.ru.