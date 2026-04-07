Паводок добрался до поселка вблизи Линды в Нижегородской области

В поселке вблизи Линды в Нижегородской области из-за паводка затопило приусадебные участки. Об этом в своих соцсетях рассказал нижегородский журналист Андрей Вовк, который живет там уже шесть лет.
По словам местных жителей, последний раз вода доходила до домов в поселке еще в 1990-е годы. Сегодня ночью уровень поднялся настолько, что затопило участки, а вода подступила прямо к жилью.
— Пришлось эвакуироваться. Очень надеюсь, что вода не дойдет до первого этажа, — делится Вовк.
Напомним, в Нижегородской области паводок продолжает набирать силу. Талая вода затопила уже десять дорог, дюжину мостов и 470 участков в регионе.