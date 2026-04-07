Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Паводок добрался до поселка вблизи Линды в Нижегородской области

Вода поднялась к домам впервые с 90-х годов.

Источник: Комсомольская правда

В поселке вблизи Линды в Нижегородской области из-за паводка затопило приусадебные участки. Об этом в своих соцсетях рассказал нижегородский журналист Андрей Вовк, который живет там уже шесть лет.

По словам местных жителей, последний раз вода доходила до домов в поселке еще в 1990-е годы. Сегодня ночью уровень поднялся настолько, что затопило участки, а вода подступила прямо к жилью.

— Пришлось эвакуироваться. Очень надеюсь, что вода не дойдет до первого этажа, — делится Вовк.

Напомним, в Нижегородской области паводок продолжает набирать силу. Талая вода затопила уже десять дорог, дюжину мостов и 470 участков в регионе.