В Ростове подвели итоги проекта помощи бездомным животным

В донской столице подвели итоги благотворительной акции помощи бездомным животным, которая проходила с ноября 2025 года в центральном офисе Сбербанка. Проект был организован совместно с сетью кофепоинтов «Maficoffee».
Суть инициативы заключалась в том, что при покупке кофе в брендированных стаканах часть выручки перечислялась в пользу общества бездомных животных в Новочеркасске. За пять месяцев удалось было реализовано почти 900 таких стаканов. На вырученные средства банк закупил необходимые корма для подопечных организации.
Также был организован сбор старых джинсовых вещей, которые обрели вторую жизнь. К этой инициативе подключилась инклюзивная мастерская «Лаванда», в которой работают люди с ограниченными возможностями здоровья. Мастера сшили из прочного джинсового материала уютные и теплые лежанки для кошек и собак, которые уже переданы приюту.
Фото: предоставлено пресс-службой Сбера.
В банке отмечают, что проект стал примером эффективного взаимодействия бизнеса, некоммерческого сектора и социального предпринимательства.
— Мы привыкли, что каждый рубль должен работать. Но есть цели, которые важнее финансовой выгоды — это забота и милосердие. Мы очень рады, что наша инициатива с брендированными стаканами нашла такой живой отклик у клиентов и коллег. Отдельная гордость, что к проекту присоединилась мастерская «Лаванда». Перешить старые джинсы в лежанки для спасенных животных — это жест высокой человечности. Спасибо каждому, кто купил тот самый кофе и принес ненужную пару джинсов. Вместе мы подарили тепло тем, кто этого ждал больше всего, — поделился заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Андрей Сдобников.
В банке заверили, что в течение 2026 года будут организованы и другие коллаборации с предприятиями и зоозащитниками.