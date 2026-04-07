Жителя Еврейской Автономной области отправили в СИЗО за ранение оппонента.

В Облученском районе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства поножовщины, произошедшей после совместного застолья. Жертвой конфликта стал местный житель, которого нашли раненым у входа в жилой дом, как сообщает пресс-служба УМВД по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть от очевидцев. В ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснилось, что двое приятелей распивали алкоголь, когда между ними вспыхнула ссора. Конфликт быстро перешел в активную фазу, и один из мужчин применил холодное оружие, ударив товарища ножом в грудь. Раненый мужчина смог самостоятельно выйти из подъезда, после чего очевидцы вызвали скорую помощь.
Следствием возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемый уже задержан правоохранителями. По решению суда на время расследования он будет находиться под стражей. Сотрудники полиции призывают граждан к умеренному потреблению алкоголя и правомерному решению споров.
